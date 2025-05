Spezia arriva a questa sfida in un buon momento di forma, reduce da due vittorie consecutive: la prima ottenuta nell’ultima giornata della regular season di serie B, la seconda nella gara di andata contro il Catanzaro. Si tratta di un doppio successo che regala un plus di entusiasmo e fiducia all’ambiente ligure: tutti aspetti che aiutano a preparare la sfida di domenica nel modo migliore soprattutto sotto il profilo mentale, quello che ieri ha permesso agli aquilotti di offrire un approccio alla partita pressoché perfetto. Ritrovare continuità di vittorie proprio nella fase decisiva della stagione è un segnale importante sotto il profilo della compattezza e della solidità mentale anche perché ci si gioca tutto in una manciata di giorni, con poco tempo per riposare, una gestione delle risorse da fare con quel che si ha e la mannaia dei cartellini gialli che già ieri sera si è fatta sentire. Il retour match al “Picco” sarà il nono confronto tra Spezia e Catanzaro in serie B, tenendo conto anche dei playoff per un bilancio dei precedenti che racconta di un confronto in perfetto equilibrio: su nove partite disputate, entrambe le squadre hanno collezionato tre vittorie a testa, mentre le restanti tre sfide si sono concluse in parità. Per quanto riguarda gli spareggi c’è un dato che rincuora i tifosi dello Spezia. Le statistiche dicono infatti che quando lo Spezia riesce a partire con una vittoria nel primo round di un doppio confronto nei playoff o playout di Serie B, alla fine completano il turno con successo: è accaduto nei playout della stagione 2006/07 nella doppia finale contro l’Hellas Verona e culminati con la salvezza, così come nella finale playoff del 2019/20, quando lo Spezia passò a Frosinone con gol di Gyasi e ottenne la storica promozione in serie A.

L’articolo Domenica il retour match, incroci in perfetta parità nella storia fra Spezia e Catanzaro proviene da Città della Spezia.

