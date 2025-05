Finale Ligure, violenza sessuale su minori in cambio di regali: rito abbreviato per padre Melis

Liguria. Si terrà giovedì 29 maggio, a Savona l’udienza preliminare in cui padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, arrestato perché accusato di aver compiuto abusi sessuali su un ex chierichetto e un suo ex alunno chiederà il rito abbreviato, ma sull’episodio che vede coinvolto un minore genovese la procura ha chiesto l’archiviazione.

Il religioso, difeso dagli avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino, era stato arrestato dai carabinieri di Genova nell’agosto dell’anno scorso e subito sospeso dalla Curia. Era finito in carcere, poi a domiciliari. Il fascicolo era transitato per competenza territoriale da Genova a Savona perché proprio nel savonese erano avvenuti i primi e più gravi episodi, vale a dire la relazione sessuale instaurata con un chierichetto che all’inizio dei fatti aveva 12 anni e a cui Melis ha chiesto ripetutamente favori sessuali in cambio di regali, cene, abiti firmati, videogiochi e migliaia di euro di ricariche attraverso una carta prepagata.

» leggi tutto su www.ivg.it