Fine settimana in Palmaria con i Battellieri del Golfo

Anche questo fine settimana l’isola Palmaria sarà accessibile grazie a una tratta speciale anticipata della Navigazione Golfo dei Poeti, in attesa dell’avvio ufficiale della Linea 01 Golfo previsto per giugno. Un’opportunità preziosa per chi desidera immergersi nella natura incontaminata di uno dei gioielli del patrimonio UNESCO, insieme a Portovenere e alle Cinque Terre.

I battelli partiranno dal pontile di Passeggiata Morin verso il Terrizzo alle ore 9.15, 11.15 e 14.05, mentre una corsa unica alle 10.30 sarà diretta al Pozzale, con ritorno fissato per le 17.00. Proprio al Pozzale, attualmente ancora più selvaggio per la chiusura del campeggio dell’Aeronautica in fase di ristrutturazione, i visitatori potranno trovare ristoro presso il bar-ristorante “Pozzale”, unica struttura attiva sull’isola.

