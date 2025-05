Genoa, Vieira all’ultima conferenza di stagione tra bilancio e futuro: “Vorrei restassero tutti”

Genova. Vigilia di Bologna-Genoa e mister Vieira traccia un bilancio della stagione e pensa anche al futuro.

Dal punto di vista della formazione ci sarà spazio per i giovani, Venturino in primis, ma non sono escluse altre sorprese. “È stata una settimana come le altre, sono ancora molto frustrato di come abbiamo perso l’ultima partita a casa, sarebbe bello finire campionato con una vittoria a Bologna. Noi cerchiamo di creare una mentalità per impegnarci sino all’ultima partita, credo che la partita in casa con l’Atalanta sia stata positiva e cercheremo anche contro il Bologna di giocare con intensità e vincere per arrivare alla decima vittoria”

