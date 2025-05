Genova di nuovo in gara a Quattro Ristoranti: una trattoria di Sestri Ponente alla prova sulla pasta fresca

Genova. Il capoluogo ligure di nuovo protagonista di uno degli show televisivi più popolari degli ultimi anni: Quattro Ristoranti, il format in cui Alessandro Borghese viaggia per l’Italia per scoprire cuochi e cucine migliori.

Stavolta lo chef ha deciso di dedicare due puntate speciali ai 10 anni del programma, una delle quali era dedicata alla pasta fresca. E così giovedì 22 maggio su SkyUno è andata in onda una puntata in cui tra i protagonisti c’era anche la Vegia Òstàia Da O Pöulu, trattoria vecchio stampo sulle alture di Sestri Ponente, in via superiore del Gazzo, caratterizzata da cucina casalinga, arredi accoglienti e tovaglia a quadretti.

