Il Picco raggiunge quota 11mila per la semifinale: è già record stagionale

Una partita che vale una stagione e il pubblico dello Spezia non poteva far altro che rispondere presente. Negli scorsi minuti, la vendita per la partita di domenica contro il Catanzaro ha raggiunto gli 11mila presenti, di cui oltre un migliaio in arrivo dalla Calabria, che con ogni probabilità vedrà il settore ospiti esaurito. Dopo il sold-out di Curva Piscina e Ferrovia, anche gli altri settori non hanno praticamente più biglietti in vendita.

Si tratta del record stagionale per lo Spezia, che supera anche il derby contro il Pisa dello scorso marzo, che aveva visto 10.880 presenti al Picco, complice l’assenza quasi totale dei supporter dei toscani. Per la partita che vale l’accesso alla finale, lo stadio dello Spezia si prepara a ruggire.

