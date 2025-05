Il consiglio direttivo della Croce rossa di Ameglia, presieduto da Daniele Paganini, ha annunciato l’introduzione di un nuovo veicolo speciale nel parco mezzi dell’organizzazione, configurato per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità degli assistiti. La scelta è ricaduta su un Citroen Berlingo, allestito dalla ditta Olmedo nella versione “Runner 4+1” con pianale ribassato e dotato di un verricello radiocomandato, per garantire comfort e sicurezza durante il trasporto, facilitando al contempo l’operato dei volontari. Questa configurazione permette inoltre una piena integrazione dell’assistito con l’equipaggio.

“Il presidente e l’intero consiglio direttivo – precisano dalla Croce rossa di Ameglia – desiderano esprimere la loro gratitudine a tutti i volontari del Comitato per la loro preziosa opera a favore dei più vulnerabili, e ringraziano altresì la popolazione per le donazioni che hanno reso possibile questo importante progetto.”

L’articolo La Croce rossa di Ameglia festeggia l’acquisizione di un nuovo mezzo proviene da Città della Spezia.

