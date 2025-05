Mondini: “Necessità di confluire in un partito nata anche da assenza di supporto da parte della lista”

“Durante questi anni di mandato, la Lista civica Salute e Ambiente non si è mai manifestata pubblicamente, né con articoli sul giornale, né con convegni o manifestazioni pubbliche. Perchè compare solo ora, per attaccare il proprio

capogruppo consigliare?”. Si apre così la nota con cui Luciano Mondini, consigliere comunale a Santo Stefano Magra, risponde all’intervento diffuso dai componenti di Salute e Ambiente a commento dell’ingresso di Mondini in Italia viva. “Ad inizio mandato, quando chiesi alla lista di creare un governo ombra per aiutarmi sui molteplici temi da affrontare in consiglio comunale, la risposta fu negativa – prosegue Mondini -. Pertanto in questi anni di mandato all’opposizione, mentre i componenti della lista facenti parte dei comitati focalizzavano tutti gli sforzi esclusivamente sul contrasto al biodigestore, in totale autonomia ho dovuto affrontare tante questioni sociali, ambientali e amministrative legate al nostro territorio. In seno alla Commissione Ambiente, che presiedo, sono stati raggiunti risultati che vanno dall’attivazione di un monitoraggio semestrale su tutte le antenne attive, fino alla realizzazione (con l’Università di Genova) di un prototipo intelligente in grado di mappare la concentrazione di particolato nell’aria su aree vaste. Non ultime le questioni affrontate insieme all’opposizione, su temi quali l’asilo D. Civoli e il caro refezione scolastica. Insomma una attività continua ed impegnativa, ma svolta senza alcun supporto da parte della lista. Anche da questa assenza è nata la necessità di confluire in un partito politico per poter esercitare al meglio il mio mandato”.

Conclude Mondini: “La scelta di entrare in Italia Viva è stata meditata e sono convinto che così riuscirò a mantenere molte delle promesse fatte agli elettori, finalmente supportato da una rete di colleghi di partito con cui condividere idee e azioni, sempre con l’obiettivo di fare il bene comune”.

