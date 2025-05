Piccardo (Pd): “Governo taglia del 70% i fondi per manutenzione delle provinciali Compromette il diritto alla mobilità dei cittadini”

Genova. “La scelta del Governo di tagliare 13 milioni dalla manutenzione delle strade provinciali e delle Città Metropolitane è incomprensibile e in Liguria potrebbe rivelarsi particolarmente dannosa. La nostra regione versa in una situazione infrastrutturale già estremamente critica e debole e questo è l’ennesimo colpo di coda di un ministro, Salvini, che è totalmente sordo alle esigenze del territorio. Così si rischia di rendere quasi impossibili gli spostamenti dalle aree interne verso le città, dove con le amministrazioni di centrodestra sono stati accentrati i principali servizi, compresa la sanità. È un taglio che dobbiamo scongiurare per tutelare i cittadini”.

Questo il commento della consigliera regionale e vice capogruppo del Partito Democratico Katia Piccardo sul taglio di 13 milioni operato dal Governo sui fondi disposti proprio dall’esecutivo per la manutenzione delle strade provinciali e delle Città Metropolitane, che ammontava a 18 milioni. Il taglio complessivo è quindi pari al 70% dell’importo iniziale.

