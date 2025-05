Porto, Maresca (FdI): “Sanna parla di poltrone? Sullo yacht dell’imprenditore però c’era lui”

Genova. L’assessore al porto Francesco Maresca, candidato per Fratelli d’Italia, interviene nel dibattito sulla nomina di suo fratello nel comitato di Gestione portuale come rappresentante di città metropolitana: “Mio fratello è un bravo professionista nel suo campo ed è nominato da un ente diverso dal Comune di Genova di cui io sono assessore. Il centrodestra nomina persone competenti e all’altezza, il Pd invece è abituato a occupare poltrone in altri modi”.

Maresca inoltre respinge la “morale” del Pd: “Sanna credo sia meglio che non parli di porto visto che anche lui è salito su qualche grande imbarcazione ricoprendo già una carica da consigliere regionale. Io e la mia famiglia invece ci siamo sempre comportati con serietà e nel mio ruolo di pubblico ufficiale ho sempre svolto il mio servizio nell’interesse pubblico senza una sbavatura”.

