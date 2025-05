Capire la propria data di uscita dal mondo del lavoro, diventa un pallino fisso quando arriviamo in un certo momento della nostra vita: l’età pensionabile italiana cambia di riforma in riforma e i requisiti contributivi non sono uguali per tutti. Con qualche dato certo e gli strumenti giusti, però, possiamo trasformare un labirinto di sigle (Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale) in una mappa chiara da consultare quando vogliamo.

Quando puoi andare in pensione? Partiamo dai numeri: contributi ed età

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com