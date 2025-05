Recco: “Scudetto alla Pro Recco, l’assenteismo dei tifosi”

Nessuna bandiera della Pro Recco alle finestre per salutare il 27° scudetto del mitico club; neppure nella sua sede. L’articolo pubblicato da Levante News ha fatto discutere. Qualcuno ha fatto di più; una commerciante ha deciso di esporre la bandiera all’esterno del suo negozio; ma non ha trovato alcun esercizio che ne avesse; semplicemente perché non c’è richiesta e comunque dovrebbe essere parte attiva anche la Pro Recco.

Prima dell’arrivo di Gabriele Volpi, bastava anche la vittoria di un derby a scatenare l’entusiasmo immediato dei tifosi: caroselli di moto e auto strombazzanti nel centro di Camogli, scritte forse un po’ incivili, ma dettate dal cuore, finestre imbandierate.

