Rissa fra giovani a Sarzana: calci e pugni in piazza Martiri

Calci e pugni di fronte a residenti e passanti nel tardo pomeriggio di mercoledì a Sarzana dove si sono affrontati alcuni giovani. Intorno alle 18.30 un ragazzo è stato infatti condotto con la forza al cospetto di un altra persona che ha dato via al pestaggio dopo un breve diverbio. In pochi secondi fra via Gori e piazza Martiri si è accesa l’ennesima rissa fra ragazzi stranieri, uno dei quali ha anche cercato riparto all’interno di un’attività commerciale. Dopo poco minuti, quando gli abitanti hanno avvertito le forze dell’ordine, tutti si sono dileguati. Residenti stanchi di convivere ogni giorno con episodi di violenza e spaccio di sostanze stupefacenti.

