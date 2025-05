Sestri: a scuola di legalità dal magistrato Roberto Carta

Dalla docente Stefania Verduci, Istituto Comprensivo Sestri Levante

All’Istituto Comprensivo di Sestri Levante – Scuola Secondaria di 1^ – gli studenti delle classi Terze hanno accolto con entusiasmo il già Magistrato dott. Roberto Carta, in un incontro organizzato dal gruppo Legalità, formato dalle docenti

Bertolotto, Brugnoli e Verduci.

Durante l’incontro, egli ha risposto con entusiasmo e chiarezza, sottolineando l’importanza di rispettare le leggi e di compiere il proprio dovere civico. Ha parlato della sua esperienza, delle sfide quotidiane e dell’impegno necessario per

mantenere alta la guardia contro l’illegalità.

Un momento particolarmente significativo è stato quando il magistrato ha condiviso con i ragazzi una riflessione personale: “È dovere di ogni cittadino fare bene per la società in cui si vive”, ha detto. “Bisogna rispettare le regole dello Stato e del comune in cui si vive; avere rispetto anche nelle piccole cose e fare il proprio dovere”. Parole semplici, ma cariche di significato, che hanno trovato eco nei cuori dei giovani presenti.

Diversi ragazzi hanno presentato le loro riflessioni: chi con un cartellone dedicato al tema delle mafie e al loro contrasto, chi con un testo di rielaborazione personale, chi a voce, con domande e considerazioni mature.

Un’occasione per parlare di legalità, di diritti e doveri, ma soprattutto per ascoltare una voce autorevole che da anni lotta per la giustizia e che ha incluso anche una riflessione sulla paura e sul coraggio di fare le scelte giuste.

L’incontro si è concluso con un sentimento di gratitudine e consapevolezza. Gli studenti non solo avevano ascoltato un ex magistrato, ma avevano avuto l’opportunità di confrontarsi con lui, di comprendere meglio il ruolo della giustizia nella società e di riflettere sul loro ruolo attivo come cittadini. Un’esperienza che, si spera, lascerà un segno indelebile nel loro percorso di crescita e di formazione civica.

