Successo straordinario per la lotteria di Tive6: 6.500 euro per un macchinario donato in Pediatria

Successo straordinario per la sesta edizione di #LottoconloSpezia, la lotteria promossa dai volontari di Tive6, l’iniziativa che ricorda Matteo Tivegna, giovane dipendente Enel e tifoso aquilotto scomparso prematuramente anni fa e che ha messo in gioco ben quattordici magliette dei calciatori dello Spezia, il cui ricavato è servito per acquistare un importante macchinario, regalato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Sono stati raccolti ben 6.500 euro dalla vendita dei biglietti della lotteria per le quattordici maglie, che sono serviti ad acquistare un apparecchio di monitoraggio per i giovani pazienti, come spiegato dal Dottor Massimiliano Leoni: “Il macchinario servirà a seguire i parametri vitali da una centralina che ci era già stata regalata. È il tassello in più che ci permette di osservare anche da lontano, intervenendo prima se necessario. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per questo, le apparecchiature sono costose. Tutte queste associazioni benefiche, in un momento in cui la sanità sta andando a rotoli, ci danno nuovi stimoli e nuove energie. Sono una colonna fondamentale per noi”.

