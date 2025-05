Torna la Giornata “Mense a km 0” nelle scuole della Lunigiana

Si avvicina un’altra tappa importante per la Green Community della Lunigiana. Il prossimo 29 maggio, tutte le mense scolastiche del territorio celebreranno una nuova giornata dedicata ai prodotti locali e ai piatti della tradizione. L’iniziativa fa parte del progetto “Mense a km 0”, un percorso che mira a valorizzare il patrimonio agroalimentare della Lunigiana e, allo stesso tempo, a promuovere un’alimentazione più sana, controllata e consapevole tra i più giovani, gli insegnanti e i genitori. Un’azione concreta che dà continuità all’impegno dell’Unione di Comuni, e che vuole costruire giorno dopo giorno un legame più forte tra le nuove generazioni e il proprio territorio, anche a tavola. Il menu di giovedì prevede: testaroli biologici della Lunigiana all’olio e parmigiano (prodotti con farina proveniente dalla filiera di grani antichi e presidio Slow Food); farinata di ceci a km0; insalata mista (lattuga, carote e pomodori) di stagione a km0; dolce casalingo alle mele con miele Dop della Lunigiana. Ma le novità non finiscono qui. Il 30 maggio, infatti, il progetto “Mense a km 0” sbarca alla manifestazione “Sapori” di Fivizzano, la storica festa dedicata alle eccellenze gastronomiche della Lunigiana. Per la prima volta, tutti, ma proprio tutti, potranno assaggiare i menu delle mense scolastiche, preparati con ingredienti del territorio, genuini e a filiera corta.

