Treni, modifiche alla circolazione in Liguria sabato 24 e domenica 25 maggio

Liguria. Nel fine settimana 24 e 25 maggio 2025, dalle ore 14:00 del sabato e per l’intera giornata di domenica, per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Genova, i treni subiscono le seguenti variazioni:

• i treni Regionali di Trenitalia della relazione Genova – Acqui Terme sono cancellati tra le stazioni di Ge. Brignole e Campo Ligure Masone ed è istituito un servizio bus; i bus non effettuano fermata a Ge. Borzoli, Ge. Costa di Sestri P., Ge. Granara, Ge. Acquasanta e Mele. L’orario dei bus può variare in relazione alle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane assistenza;

» leggi tutto su www.ivg.it