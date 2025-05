Tutto pronto per il Capodanno toscano nel borgo di Corneda

Il tradizionale “Capodanno Toscano” si terrà a Borgo di Corneda domenica 25 maggio 2025, dalle 10 alle 19. L’evento, con il contributo del consiglio regionale della Toscana, prevede un ricco programma di attività per celebrare le tradizioni locali. Tra le attrazioni principali: un corteo storico medievale con armigeri, duelli con l’arco e danze, un mercato medievale, esposizioni artistiche e artigianali come “L’Arte della Falegnameria” e “Antichi Mestieri di Equi”. Saranno presenti anche stand enogastronomici, laboratori creativi per bambini e adulti, e uno spettacolo teatrale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com