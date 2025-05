A Marina di Loano arrivano le stazioni di ricarica rapida per imbarcazioni elettriche e due nuove auto elettriche che arricchiscono il parco auto

Loano. Dopo l’assegnazione della Bandiera Blu 2025 – l’undicesima consecutiva – anche per il 2025, Marina di Loano conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama degli approdi turistici internazionali. Un riconoscimento che premia la qualità ambientale, la gestione sostenibile e la costante innovazione nei servizi e che si affianca a quello assegnato per il sedicesimo anno anche al Comune di Loano per le sue spiagge. Una sinergia virtuosa tra pubblico e privato che rafforza l’identità sostenibile della città e valorizza un impegno condiviso verso la tutela del mare e dello spazio costiero.

In questo solco si inseriscono le ultime novità introdotte all’interno del porto: l’installazione di nuove stazioni di ricarica rapida Aqua Super Power per imbarcazioni elettriche è stata completata, con l’allaccio alla rete e la piena operatività del sistema. Sono state installate 2 tipologie di colonnine, una in corrente continua da 75 kW e una in corrente alternata da 22 kW, entrambe gestibili tramite una App dedicata, che consente ai diportisti di pianificare le proprie rotte in funzione della rete di ricarica disponibile.

