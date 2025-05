A Savona il Clean Up Day: raccolta rifiuti nella spiaggia libera del Prolungamento

Savona. Domenica 25 maggio Savona Street Fest vi aspetta per il Clean Up Day insieme ad associazioni e realtà del territorio (e non solo) impegnate nella tutela dell’ambiente: Plastic Free, Ogyre, The Black Bag, Legambiente, Sfuso Diffuso, 20Riviera, Hearth Green Life, MADE, Parco Marino di Bergeggi e SEA-s.

L’appuntamento è alle 11.30 in piazzale Eroe dei Due Mondi (dalla statua di Garibaldi) per conoscere le associazioni e iniziare la raccolta rifiuti sulla spiaggia libera del Prolungamento. I sacchetti saranno forniti da SEA-s, mentre un po’ di guanti riutilizzabili da Sfuso Diffuso (“vi consigliamo di portarne, se li avete!”). Al pomeriggio, proseguirà l’attività di informazione e sensibilizzazione sulla spiaggia: troverete i gazebo delle associazioni per conoscere le loro attività e scoprire come funzionano la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.

» leggi tutto su www.ivg.it