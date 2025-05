Quiliano. Grande successo ieri sera per lo spettacolo di Tullio Solenghi “Una seta pazzesca” al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano che per l’occasione ha registrato il sold out.

L’attore genovese ha restituito la genialità e l’inventiva di Paolo Villaggio con affetto e maestria, raccontando aneddoti, storie vissute, incontri e leggendo brani tratti dai suoi libri, tra le risate e gli applausi di un pubblico entusiasta.

