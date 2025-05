Amori e cavalloni

Nonostante che s’incontrino con facilità lezioni anche autorevoli che sostengono proprio il contrario, io non sono mai stato dell’idea che al mondo esistano delle località ruffiane, che, cioè, per una loro speciale malia favoriscano il sorgere dell’amore.

Non esiste un territorio in cui Cupido sia l’indiscusso monarca del reame, non è il posto che fa scoccare la scintilla e la mantiene accesa. Anche all’inferno che notoriamente non è la meglio location per le coccole, quel giovanotto di Rimini se ne sta attaccato alla sua bella ravennate, così stretto che non ce la fa a separare i due amanti neppure la bufera che mai non resta e non è che la coppia si sentisse più avvinta perché ispirata dal panorama.

Nel reame di Sprugolandia, all’interno della Capitale così come lungo le coste che stringono il Golfo e nel cammino che il litorale percorre per aprirsi sul mare, sono nate delle liaisons come in ogni altra parte del mondo. Tali relazioni a volte sono cresciute, altre si sono interrotte. Sono stati amori fedeli ma anche fedifraghi, alcuni umili e altri altolocati, rapporti destinanti all’eternità o legami stagionali, di coppia o con intrecci maggiormente complessi e variegati: di ogni razza, di ogni tipo, di ogni specialità. Ma nell’impeto del desiderio mai ci s’interrogò sulla liceità del rapporto che si stava consumando. La potenza dell’amore che non risparmia alcuno dal cadere nelle sue trappole, si è manifestata anche qua, un sentimento in qualche caso così forte che da cronaca s’è in fretta ingigantito in storia, una mutazione genetica cui non ha mai fatto difetto il pettegolume che trae diletto nello sparlare di altri per colmare le personali carenze.

L’importante è tenere a mente che quanto può avvenire sulle rive del Golfo, sia esso noto o sconosciuto, vero o fantastico, può verificarsi in qualsiasi altra parte del mondo, nell’identico modo, con uguale svolgimento. Non è che Sprugolandia goda dell’esclusiva di essere scintilla d’amore.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com