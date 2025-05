Area di sosta gratuita a Marinella: Ponzanelli firma l’ordinanza valida fino alla fine della stagione balneare

Come già avvenuto in occasione di 25 Aprile e Primo Maggio, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente per l’utilizzo temporaneo di una piccola porzione di terreno in proprietà privata per l’accesso e recesso dall’area comunale destinata a parcheggio pubblico gratuito non custodito nella frazione di Marinella.

I divieti imposti da Anas lungo la via Litoranea, l’attuale chiusura e interdizione al pubblico dei parcheggi di proprietà privata insistenti lungo il viale litoraneo, nonché la concomitante presenza di cantieri in aree pubbliche in attuazione del progetto Pinqua, hanno determinato la decisione del sindaco Ponzanelli che ha individuato un’area di proprietà comunale posta lungo la via Litoranea dove consentire la sosta gratuita dei veicoli in vista di un importante afflusso di cittadini e turisti previsto da qui a metà settembre.

Con il provvedimento odierno dunque il Comune ordina a Ims e Marinella Spa di rimuovere “immediatamente” ostacoli e impedimenti che inibiscono il transito da e verso l’area di sosta libera, gratuita e non custodita di proprietà comunale per l’intera stagione balneare.

