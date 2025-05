Da Comunicazione Bocce Chiavarese

Chiavarese in finale!!! Dopo una semifinale al cardiopalma vissuta anche in diretta streaming dai tifosi chiavaresi, la Chiavarese si aggiudica all’ultima boccia la finale per lo scudetto contro la BRB che a sua volta ha battuto la Marenese. Appuntamento a ù domani.

