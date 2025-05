Calcio/ Il Genoa vince a Bologna: decidono una doppietta di Venturino e Vitinha

Il Genoa chiude la Serie A con un successo in trasferta e una prova brillante dei suoi giovani: a Bologna finisce 3-1, con la prima doppietta in carriera del 17enne Venturino e un gol di Vitinha. I rossoblù salgono così a 43 punti, piazzandosi al tredicesimo posto in classifica.

Per l’ultima gara stagionale, il tecnico Alberto Gilardino opta per una formazione sperimentale, concedendo spazio a chi ha avuto meno minutaggio nel corso dell’anno. Tra i pali gioca Siegrist, difeso da De Winter, Bani, Otoa e Martin. A centrocampo spazio a Onana e Masini, con Frendrup tenuto inizialmente a riposo. Davanti a Vitinha agiscono Norton Cuffy, Venturino e Messias. Pinamonti parte dalla panchina.

