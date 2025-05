Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

I Carabinieri di Carasco hanno arrestato un’italiana 45enne, già in regime di detenzione domiciliare, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla locale Autorità giudiziaria per reati di truffa commessi dal 2020 al 2025. La donna pubblicava falsi annunci di vario genere su siti internet, tra cui l’affitto di camere di strutture B&B.

