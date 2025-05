Da lunedì a Marinella scattano modifiche alla viabilità per lavori del Pinqua

A partire da lunedì 26 maggio entreranno in vigore delle modifiche alla circolazione stradale a Marinella per consentire lo svolgimento dell’“Intervento Urba 3”, finalizzato al miglioramento ambientale e alla resilienza degli spazi pubblici. I lavori, eseguiti dalla ditta Ferroviaria Italia srl, interesseranno infatti via Brigate Partigiane e via Papa Giovanni XXIII.

Nel dettaglio, l’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Ilaria Benassi stabilisce: Divieto di transito e di sosta in entrambi i sensi di marcia su via Brigate Partigiane, nel tratto compreso tra viale Litoraneo e l’intersezione con via Papa Giovanni XXIII. L’unica eccezione è prevista per i mezzi di soccorso.

