D’Angelo ad un passo dalla finale: “Ma testa al Catanzaro, sappiamo che dobbiamo ancora qualificarci”

“La squadra sa che deve giocare ancora una partita per qualificarsi, non penso ci saranno problemi di approccio”. Luca D’Angelo è sicuro, il suo Spezia ha giocato una partita straordinaria incanalando la qualificazione contro il Catanzaro, ma non c’è pericolo di sottovalutare il match. “La squadra sarà attenta alla gara, poi sappiamo che le partite sono tutte molto difficili da giocare ma siamo pronti”.

Una prestazione degna del miglior Spezia della stagione quella di Catanzaro, sulla scia del girone di andata: “Abbiamo fatto una buonissima partita, meritando la vittoria. È stato uno Spezia per un periodo molto lungo così, siamo mancati un po’ nelle ultime giornate quando l’obiettivo promozione era svanito. L’altro giorno abbiamo giocato la partita che dovevamo. La squadra ha fatto bene sotto tanti punti di vista, però domani dobbiamo fare lo stesso tipo di gara. È una partita non semplice ma che può proiettarci a giocare la finale. Abbiamo in testa l’obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Il vento nel primo tempo ci ha aiutato ma nel secondo tempo era uguale e quindi contro. Penso sia stata più bravura nostra nel mettere in difficoltà il Catanzaro, che ha una tipologia di gioco particolare e che abbiamo affrontato in maniera giusta”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com