Genoa, è Venturino show: doppietta per il baby talento di Arenzano all’esordio da titolare

Bologna. L’esordio dal primo minuto del giovanissimo Lorenzo Venturino nel Genoa è diventato celebre nel giro di 45 minuti. L’attaccante di Arenzano è uno dei giovani attenzionati da Patrick Vieira e il suo staff per il futuro della rosa rossoblù. Oggi al Dall’Ara il tecnico francese ha voluto dargli un’ulteriore manifestazione di fiducia, lanciandolo dal primo minuto per la prima volta. Fiducia ripagata pienamente con una prima apparizione dall’inizio da sogno con una doppietta indimenticabile.

Il primo gol è un’azione personale palla al piede di grande personalità, freddezza nel capire il momento giusto per calciare e finalizzazione da cecchino per una conclusione incrociata che supera Ravaglia. Il secondo è un tap-in su generoso pallone dato da Vitinha, l’autore del primo gol. In entrambi i frangenti l’emozione è stata tanta tra il filo di commozione, gli abbracci dei compagni e l’incredulità del momento (soprattutto nel gol del raddoppio, inquadrato dalle telecamere di DAZN).

» leggi tutto su www.genova24.it