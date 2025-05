Il 2 giugno torna “Palazzi Svelati”: a Genova aperture straordinarie degli edifici istituzionali

Genova. Il 2 giugno prossimo, Festa della Repubblica, torna a Genova Palazzi svelati, l’evento grazie al quale vengono aperte ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari. A partire da lunedì 26 maggio, tramite il sito ufficiale regione.liguria.it, sarà disponibile il link per prenotare la visita. Per alcuni palazzi la prenotazione è obbligatoria.

All’interno del palazzo della Regione Liguria i visitatori potranno ammirare una serie di opere d’arte, tra cui dipinti di Alberto Beniscelli, Ferdinando Giuseppe Piana e Aldo Raimondi, artisti che animano la scena ligure tra fine ‘800 e inizio ‘900, le cui opere rimandano al periodo storico al centro degli eventi e delle iniziative di ‘Genova e l’800’. Oltre a questo, saranno visibili sculture di Francesco Messina e ci sarà la possibilità di ammirare alcune stanze e scoprire la storia dell’edificio.

