Il Genoa vince a Bologna, chiusura da dieci per Vieira: “La volevamo. Venturino? Deve continuare a crescere, è molto positivo”

Bologna. Una chiusura migliore di questa il Genoa non poteva farla. Dopo una prestazione matura, arriva la vittoria contro una big del campionato come il Bologna. Un obiettivo che la squadra rossoblù si era imposta per questo finale di campionato.

Ma non solo. Con la doppietta di Lorenzo Venturino all’esordio da titolare, ecco un altro importante traguardo come la prova tangibile dell’ottimo lavoro di valorizzazione dei giovani. Un punto cardine del progetto Genoa sposato in pieno da mister Patrick Vieira, uno degli artifici principali della buona stagione conclusa con una salvezza senza patemi d’animo a 43 punti in classifica. Non era un risultato scontato al momento del suo arrivo, avendo preso la squadra in acque decisamente pericolose. Ma poi è iniziato un nuovo percorso nel quale il tecnico francese ha distribuito a tutto il gruppo serenità e consapevolezza che hanno fatto emergere maggiormente le qualità individuali e collettive.

