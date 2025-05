Una domenica ricca di appuntamenti quella di domani in Piazza Brin a partire dal mercato a chilometro zero in orario 8-13 con tutti i prodotti del nostro territorio dagli ortaggi (fave ciliegie fragole) ai formaggi miele e vino. Nell’ambito della festa patronale di Nostra Signora della Salute ci saranno stand gastronomici con il pranzo in piazza e a seguire il pomeriggio sarà allietato dai giochi di cortile per i più piccoli, un torneo di pallavolo e a concludere dalle ore 19.00 la cena “no spreco”.

L’articolo In Piazza Brin domenica con mercatino a chilometro zero e cena solidale proviene da Città della Spezia.

