Panchina San Francesco Loano: si alzano le quotazioni di Lupo

Loano La San Francesco Loano sta continuando a riflettere attentamente sul da farsi in questi giorni, facendo ragionamenti ponderati per una stagione con l’obiettivo di ulteriore consolidamento in Eccellenza e la novità del sintetico che renderà ancora più moderno l’impianto loanese dell’Ellena.

I nomi più papabili e chiacchierati erano diventati tre nel corso delle scorse settimane: Davide Brignoli, Flavio Ferraro e Alessandro Lupo. Al momento le ultime indiscrezioni vedono salire le quotazioni proprio di quest’ultimo. L’ex tecnico di Albenga e Imperia ritornerebbe alla guida di una Prima Squadra dopo l’esperienza nel Settore Giovanile della Sanremese.

