Porta a porta Savona, la richiesta dei residenti di via Romagnoli: “Vogliamo i cassonetti anche qui”

Savona. “In centro ci sono i cassonetti e li vogliamo anche qui“. La richiesta arriva dai residenti di via Romagnoli al sindaco Marco Russo durante uno degli incontri per parlare del nuovo sistema di raccolta rifiuti.

Il confronto, a tratti anche acceso, ieri pomeriggio tra il sindaco e un gruppo di abitanti della via: “Io ho una casa piccola, dove me li metto tre mastelli, non abbiamo lo spazio e tanti di noi non hanno neanche un terrazzo. Paghiamo le stesse tasse dei residenti del centro, siamo cittadini di serie A e di serie B?”, proseguono.

» leggi tutto su www.ivg.it