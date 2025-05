San Francesco Loano, arriva l’ufficialità: Alessandro Lupo è il nuovo allenatore

Loano. Era solo da attendere per scoprire l’ufficialità del nuovo allenatore della San Francesco Loano. E questa sera, nella figura del direttore generale Sergio Saponara, eccola arrivata: è Alessandro Lupo il nuovo inquilino della panchina dell’Elena. L’ex tecnico di Albenga e Imperia torna alla guida di una Prima Squadra dopo l’esperienza nel Settore Giovanile della Sanremese.

“Stiamo lavorando per la crescita e consolidamento societario“, sottolinea Saponara. E poi conferma una notizia particolarmente importante per l’ambiente rossoblù: “Il 16 giugno 2025 partiranno i lavori per il campo sintetico e riammodernamento dello Stadio Ellena. Ringrazio il Comune di Loano per la realizzazione del nuovo impianto che al termine non credo abbia rivali in Liguria“.

