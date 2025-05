Sciopero Lidl, a Genova lavoratori in presidio davanti al supermercato di Campi

Genova. “È la scintilla che potrebbe incendiare un intero settore quello che sta accadendo in casa Lidl Italia, la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto oramai da più di quattro anni ha subito una brusca frenata, e ora il malcontento è esploso”. Così si legge in una nota della Filcams Cgil che ha indetto per oggi, a livello nazionale, uno sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Lidl Italia. A Genova un gruppo di lavoratori ha organizzato per oggi, sabato 24 maggio, un presidio davanti al supermercato di corso Perrone, a Campi.

“Dopo mesi di trattative, la proposta economica messa sul tavolo da Lidl Italia è stata giudicata irricevibile: 200 euro in buoni spesa e 100 euro lordi una tantum, subordinati alla firma dell’integrativo. Una proposta offensiva, soprattutto alla luce degli utili miliardari della catena multinazionale”, prosegue la nota.

