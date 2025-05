Tensione in centro città dopo lo scudetto del Napoli

Nottata agitata ieri nella zona di Piazza Cesare Battisti, in centro storico alla Spezia. Sui fatti stanno indagando le forze dell’ordine e non ci sono stati feriti ma per qualche momento molti cittadini sono stati testimoni di un lancio di oggetti, parole pesanti e un tafferuglio che ha reso necessario l’intervento di Polizia locale, Polizia di Stato e una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri. Gli eventi sono ancora in fase di ricostruzione, anche con il supporto delle numerose telecamere presenti in città.

Tutto sarebbe cominciato alla fine della partita che ha visto il Napoli vittorioso del quarto scudetto. Terminato il match numerosi tifosi si sono messi a festeggiare in più punti del centro cittadino e con un carosello sono arrivati fino in Piazza Cesare Battisti, praticamente davanti al Camec. Da qui partono gli eventi oggi al vaglio delle forze dell’ordine. Le persone che stavano festeggiando sarebbero state aggredite fino quasi ad arrivare allo scontro fisico: in quei momenti concitati si sarebbero verificati lanci di oggetti e qualcuno è stato derubato dei vessilli della propria squadra.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com