La Pubblica Assistenza “Misericordia & Olmo” di Sarzana ha reso noto oggi un grave episodio avvenuto nella serata di giovedì durante un regolare servizio di turno in città. “Due squadre di volontari – fanno sapere dalla sede di via Falcinello – si trovavano in transito nel centro cittadino e mentre percorrevano una strada a velocità contenuta, un cane di taglia medio-grande, condotto al guinzaglio estensibile dal proprietario, ha improvvisamente attraversato la strada, finendo a pochi centimetri dal mezzo. L’autista volontario, con grande prontezza, è riuscito a frenare, evitando l’impatto”. Il racconto quindi prosegue: “Nonostante l’accaduto si sia risolto senza conseguenze per l’animale, la persona che lo aveva ha reagito in modo verbalmente acceso nei confronti dell’equipaggio. I volontari, mantenendo la calma, si sono fermati per invitare l’uomo a condurre il cane in condizioni più sicure, nel rispetto dell’ambiente urbano e di chi opera in emergenza”.

Purtroppo però la situazione ha preso una piega imprevista: “l’uomo, che aveva con sé due guinzagli, uno lungo e uno corto, ha usato quest’ultimo per colpire una volontaria dell’equipaggio, provocandole una ferita alle gambe”. La ragazza è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure del caso mentre i suoi colleghi oggi esprimono “Massima vicinanza alla volontaria coinvolta”, rinnovando “un appello al rispetto verso chi, ogni giorno, dedica il proprio tempo e le proprie energie al servizio della collettività, anche in contesti complessi e non sempre semplici”.

L’articolo Volontaria della Pubblica Assistenza di Sarzana aggredita in servizio con guinzaglio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com