Alla “Mori” vince ancora Plebiscito, si ferma la corsa per l’A2 del Lerici Sport

Svanisce per il Lerici Sport il sogno A2, almeno per questa stagione. Dopo una notevole regular season, chiusa in vetta, i coccodrilli escono sconfitti dalla semifinale playoff con Plebiscito (Padova). Dopo la prima gara, persa alla “Mori” di una lunghezza (6-7), la formazione lericina guidata da coach Andrea Sellaroli è andata a vincere in Veneto (9-7); ma gara 3 ha visto la compagine padovana ancora vittoriosa alla “Mori”, anche in questo caso di una lunghezza. Questo il tabellino:

LERICI SPORT – PLEBISCITO PD 9 – 10

PARZIALI: 2-3 / 2-3 / 3-3 / 2-1.

LERICI SPORT: Cavo, Giusti, Iaci 3, Telara, Casazza 1, Barrile 3, Virdis, Casagrande, Italiani 1, Gatti 1, Menicocci, Pttazzi, Torracca, Torquati.

PLEBISCITO PADOVA: Destro, Pisani 2, Michelon L., Forese, Leonardi 1, Baldassa 1, Arnesanu 1, Mariotto, Sartori, Zocco 2, Macca’ 3, Taglia, Michelon N., Locatelli.

ARBITRO: Iacovelli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com