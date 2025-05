Amuleto Aurelio svela il suo segreto: “Non penso e faccio la prima cosa che mi viene in mente. In finale daremo tutto”

Decisivo all’andata, decisivo anche al ritorno. Giuseppe Aurelio è uno degli uomini immagine della semifinale playoff vinta dallo Spezia contro il Catanzaro, che ha visto l’esterno segnare nella vittoria del Picco. “Posto giusto al momento giusto? Quando battono le punizioni non penso, la prima cosa che mi viene in mente prendo e la faccio. Mi sta andando bene e continuerò a non pensare”, spiega sorridendo. “Non sono io l’anima della squadra, ma lo siamo tutti. Oggi vedevo gli occhi di Cassata, di Vignali, anche di chi non ha giocato e c’era il fuoco. È stata dura, giocare in un Picco così è dura per tutti e l’avevo detto dopo la vittoria con il Frosinone. Dall’hotel allo stadio, c’è una città che ci spinge, è diverso”.

Uno Spezia tornato ad altissimi livelli, dopo un lieve calo nel finale di campionato: “Su 38 partite è normale ci siano alti e bassi, noi abbiamo avuto molti bassi e pochi bassi e ci sta che qualcuno ci sia stato nel finale. Nell’andata e ritorno della semifinale abbiamo giocato di squadra, siamo riusciti ad ottenere la finale e posso promettere che faremo di tutto per vincere. Non dico altro. All’andata ho fatto una bella azione, poi Di Serio è stato bravo a fare gol. Oggi ho segnato, frutto del lavoro settimanale. La finale è una finale, non sono contento perché il lavoro non è finito. Abbiamo due partite davanti e dobbiamo farlo da Spezia”.

