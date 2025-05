Autori in Luce si apre con la fumettista toscana Veronica Palmegiani e la sua “Busy house”

La rassegna letteraria e itinerante “Autori in Luce” proporrà una serie di appuntamenti al Centro Arthena, situato nella località Tre Strade di Lerici. In programma nel fine settimana a cavallo tra maggio e giugno, le presentazioni si terranno alle ore 18:30 con ingresso libero e tante sorprese.

La prima sarà venerdì 30 maggio, con la partecipazione della fumettista toscana Veronica Palmegiani, che esporrà il suo fumetto “Vero’s Family – The Busy Housewife” con il filologo Michele Moroni. Poi, sabato 31 maggio toccherà al veterinario Nicola Ghio, che parlerà del suo libro “Attraverso gli occhi di un altro – Le avventurose indagini di un veterinario paranormale” insieme alla scrittrice Susanna Varese. Per la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, l’autrice Francesca Mattei racconterà delle storie raccolte nel suo libro “Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa” in compagnia della blogger letteraria Serena Caluri e del violinista Federico Cappa.

