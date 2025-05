Campi estivi a Cassego: quando saranno e come prenotare

Si avvicina la stagione dei campi estivi della diocesi che si tengono nella casa di Cassego, centro “San Pio X”, in alta Val di Vara nel comune di Varese ligure. Il primo sarà infatti tra un mese esatto, dal 23 al 29 giugno, per ragazzi e ragazze delle scuole elementari. Per prenotare si può telefonare a Ester, 375.7800436, oppure rivolgersi al proprio parroco. Saranno due invece, dal 30 giugno al 6 luglio e dal 7 al 13 luglio, i campi per la scuola media. Un ‘raddoppio’ dopo diversi anni in cui era prevista una sola settimana. Per prenotare, rivolgersi a Melissa, 327.4568286. Diverso sarà invece il caso, dal 28 luglio al 3 agosto, del campo per le scuole superiori che, quest’anno, non si svolgerà a Cassego bensì a Roma, nei giorni in cui vi si tiene il Giubileo internazionale dei giovani. Sulla pagina instagram della Pastorale giovanile è presente il “QR code” inquadrando il quale chi vuole parteciparvi.

