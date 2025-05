Carcarese in Eccellenza, Giribaldi e Poggi superheroes: “É successo! Battistel? Subito creduto in lui, scettico solo chi non lo conosceva”

Vado. È un giorno da ricordare per la squadra biancorossa: la Carcarese torna in Eccellenza! Se dopo diversi anni la squadra valbormidese è riuscita a ritrovare la massima serie regionale, è grazie ad una rosa che non ha mai smesso di crederci. Dopo un campionato giocato ai massimi livelli, nella ‘regular season’ è però il Millesimo a spuntarla. Da lì riprende il percorso della squadra di Battistel, che termina oggi con la vittoria contro il Vallescrivia grazie alla rete del numero 9 Poggi.

Tanto del merito va anche al senatore della squadra Giribaldi, che ha letteralmente sbarrato i pali con una prestazione monstre. I due, intervistati nel post partita, hanno fatto fatica a mantenere salde le emozioni. Un percorso lungo e difficile da affrontare, ma dopo questa partita questa stagione si può riassumere con le due parole dichiarate da Giribaldi in intervista: “È successo”.

» leggi tutto su www.ivg.it