Cassata: “Vedere quella gente dall’hotel ci ha tirato fuori una carica pazzesca”

“È questo lo spirito da cui ripartire. Ci aspettano due partite difficili ma abbiamo un popolo dietro che ci spinge e non dobbiamo avere paura”. Parla così, deciso e concentrato Francesco Cassata, lo spezzino pronto a giocarsi la sua prima finale playoff, proprio con la maglia della squadra del suo cuore: “Non l’ho mai giocata una finale playoff qui a casa, però ce la metterò tutta, preparandomi al meglio. Queste sono partite talmente emotive che fare calcoli può fregarti. Oggi non dovevamo pensare troppo all’andata, siamo entrati in campo per vincere”.

La spinta del pubblico ha fatto la differenza, questa sera come in tutto il campionato: “L’abbiamo visto tutti. Quando siamo partiti dall’hotel e abbiamo visto quelle immagini abbiamo tirato fuori le energie che magari pensi di non avere. Questa cosa qui è l’arma che abbiamo in più, dobbiamo mettere quello che abbiamo messo e c’è la giocheremo”.

