Catanzaro, Caserta: “Andati oltre le nostre aspettative. Ma c’è comunque amarezza”

“L’applauso dei tifosi rispecchia una squadra che ha lottato in ogni partita e ha fatto un campionato stratosferico per come siamo partiti e per le difficoltà che c’erano. A fine campionato bisogna fare l’analisi e questo percorso è stato bellissimo, condiviso insieme ai tifosi, e l’applauso finale per un calciatore e un allenatore è la cosa che ti gratifica. C’è amarezza quando il sogno svanisce in semifinale, ma poi bisogna essere razionali e realisti. In finale si scontreranno due squadre giuste per quanto fatto nell’intero campionato. Noi abbiamo fatto oltre le aspettative, grazie a tutti i miei calciatori”. Parla così in conferenza stampa Fabio Caserta, l’allenatore del Catanzaro, dopo l’eliminazione contro lo Spezia.

“Ho deciso di cambiare sistema di gioco perché non volevo far giocare i difensori dello Spezia, giocando uomo su uomo. Poi gli episodi cambiano le partite, perché avessimo chiuso 1-0 il primo tempo sarebbe cambiato tutto. L’1-1 un po’ ci ha condizionato, poi dopo il 2-1 è diventata un’altra partita ma abbiamo tenuto bene il campo. Giocare in casa dello Spezia, che prende pochissimi gol contro un Esposito che in questa categoria non c’entra niente e che ha una fame e una cattiveria importante ed è il migliore della B, è dura. C’è rammarico per l’andata, non per oggi”, conclude.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com