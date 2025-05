Comunali, Bucci e Rixi tra i primi a votare: “Non lasciate che gli altri decidano per voi”

Genova. Tra i primi a presentarsi a votare questa mattina per le elezioni comunali a Genova, il presidente della Regione Marco Bucci, ex sindaco della città, e il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, entrambi con abbigliamento griffato The Ocean Race.

Bucci è arrivato verso le 7.30 alla scuola Embriaco di Carignano, a pochi metri dalla sua residenza. “Ho appena votato: in pochi minuti ho fatto una scelta che varrà per i prossimi anni – il suo commento sui social -. Oggi si decide il futuro di Genova, la nostra città. Non lasciate che a sceglierlo siano gli altri per voi. Andare a votare è un gesto semplice, ma che conta tantissimo”.

