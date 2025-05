Concorso “Esploratori della Memoria”, primo premio regionale al Liceo Cardarelli

Riceviamo da Anmig – Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, sezione della Spezia

L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra – Sezione della Spezia (ANMIG) esprime il proprio orgoglio e le più sentite congratulazioni al Liceo “Cardarelli” della Spezia per aver ottenuto il primo premio regionale al concorso “Esploratori della Memoria” – edizione 2024- 2025.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 27 maggio 2025 alle ore 10:00, presso il Salone Consiliare della Città Metropolitana di Genova, a Palazzo Doria/Spinola. L’evento sarà reso ancor più solenne dalla presenza del superstite Mario Marsili, testimone dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Il concorso, promosso dalla Fondazione ANMIG e sostenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha conferito alla manifestazione la Medaglia di Rappresentanza della Presidenza, mira a valorizzare la memoria storica dei Caduti delle guerre mondiali e della Resistenza, attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Il progetto nazionale “Pietre della Memoria”, nel quale si inserisce l’iniziativa, rappresenta uno strumento educativo e culturale di altissimo valore. Esso si fonda sull’idea di censire e valorizzare lapidi, monumenti e testimonianze legate ai conflitti mondiali e alla guerra di Liberazione, offrendo agli studenti occasioni di studio, ricerca e riflessione. In un’epoca in cui il valore della pace va custodito con forza e responsabilità, il risultato ottenuto dal Liceo “Cardarelli” assume un significato ancora più

profondo: i giovani diventano protagonisti attivi della memoria e custodi consapevoli della nostra storia. ANMIG La Spezia è onorata di aver sostenuto questa iniziativa e si congratula con dirigenti, docenti e studenti per l’eccellente risultato conseguito. La sezione della Spezia porta avanti tali valori attraverso iniziative sul territorio, in particolare

nel mondo scolastico e con il coinvolgimento delle nuove generazioni.

(Anmig – Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, sezione della Spezia)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com