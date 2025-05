D’Angelo: “Siamo forti e ne sono convinto dal ritiro. Le finali sono particolari, ma ci arriviamo benissimo”

“Le finali sono partite particolari, ci arriviamo benissimo. Stiamo bene fisicamente, a livello mentale, ci arriviamo con grande intensità da campo”. Di poche parole, nonostante la grande emozione Luca D’Angelo, che vince anche la semifinale di ritorno contro il Catanzaro e conquista il pass per l’ultimo atto. “Non c’erano segnali che il Catanzaro potesse segnare, la partita era bloccata e abbiamo preso gol su calcio piazzato. Penso che abbiamo meritato la vittoria e la qualificazione”, ribadisce.

Una partita iniziata ore prima del fischio dell’arbitro Marchetti, con una città scesa in strada per sospingere le Aquile: “È stato bellissimo l’avvicinamento alla partita, durante la settimana sentiamo la vicinanza dei tifosi ed è successo anche oggi. Eravamo assolutamente vogliosi di arrivare in finale. La squadra ha reagito bene allo svantaggio, siamo stati anche sospinti dal pubblico”, dice D’Angelo, che poi torna indietro nel tempo, alla preparazione di quest’estate: “Abbiamo una squadra forte e si è visto subito, già dal ritiro. Ci eravamo portati dietro tutto quello che ci è accaduto l’anno scorso e quella sofferenza l’abbiamo riversata in positivo nel campionato. Ora stiamo facendo dei buonissimi playoff. A inizio stagione non pensi a dove puoi arrivare, ma ero convinto fossimo una squadra forte”.

