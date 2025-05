Differenziata, Noi per Savona: “Non protestiamo, il porta a porta è il sistema migliore. Ma bisogna ridurre la quantità di rifiuti”

Savona. Nella fase di transizione tra la raccolta rifiuti attualmente praticata a Savona e quella cosiddetta “porta a porta”, Noi per Savona esprime alcune considerazioni pubbliche.

“Non ci accodiamo alle proteste in atto – spiegano – perché, in linea teorica, il sistema del ‘porta a porta’ è quello più affidabile, quello cioè che garantisce una raccolta più accurata e che consente di raggiungere obiettivi accettabili in termini economici e ecologici. Riteniamo però che sia indispensabile intervenire non solo sul corretto conferimento dei rifiuti, ma anche sulla riduzione di questi”.

» leggi tutto su www.ivg.it