Genoa, dai fischi agli applausi. Fabio Miretti: “Venire qui è stata la scelta migliore”

Arrivato al Genoa e a Genova con quello sguardo un po’ così di chi si trova per la prima volta lontano dalla sua comfort zone di lusso chiamata Juventus, Fabio Miretti ha trasformato i fischi delle prime uscite in applausi. Ieri dopo la vittoriosa uscita del Grifone contro il Bologna, 1 a 3, ha salutato con un messaggio Instagram i colori rossoblù. Un saluto affettuoso nei confronti di squadra staff di Gilardino e Vieira e dei tifosi. Annunciato visto che era in prestito secco, ma che sembra molto un addio.

Arrivato in estate per dare a Gilardino un giocatore in grado di legare il gioco tra centrocampo e attacco, Miretti ha faticato a calarsi nella realtà di una squadra in lotta per la salvezza. Qualche sprazzo di qualità lo si era visto, come l’iniziativa che stava per far guadagnare un rigore contro il Como, nell’1 a 1 casalingo ultima partita di Gila. Le prestazioni sottotono, tuttavia, hanno sommerso di fischi il rampollo sabaudo che non sembrava centrare proprio nulla con una banda di marinai intenti nel domare la tempesta.

